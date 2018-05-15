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Минфин Украины сообщил сумму госдолга страны
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    Минфин Украины сообщил сумму госдолга страны

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    Минфин Украины сообщил сумму госдолга страны

    Киев, 15 мая. Минфин Украины сообщил обновленный прогноз по погашению и обслуживанию государственной задолженности страны.

    Согласно публикации на сайте министерства, Украина должна выплатить 325.53 млрд гривен (более 12.4 млрд долларов) по государственному и гарантированному государством долгам до конца текущего года.

    Также опубликованы обновленные прогнозные данные о выплатах до 2045 года, по которым Киеву предстоит выплатить 3.069 трлн гривен (более 117.1 млрд долларов) для покрытия госдолга страны в этот период.

    В конце апреля премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что правительство не в состоянии обслуживать внешний долг страны, сумма оказалось слишком «неподъемной». По его словам, возобновление роста экономики может стать шагом к сокращению суммы заимствований. Гройсман также упомянул, что власти Киева стремятся возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда с выполнением всех необходимых условий.

    Напомним, ранее эксперт киевского Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко признал, что Украина обречена на нищету из-за дефицита рабочей силы и сокращения числа предприятий.

    Автор: Екатерина Кухарева
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