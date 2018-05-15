В Совфеде назвали репрессивной структурой «патрульную полицию Крыма», созданную на Украине

На Украине заработала так называемая «патрульная полиция Крыма», сообщает главное управление Нацполиции Херсонской области.

«65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Сенатор от Республики Крым, член СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что на Украине существует множество структур, которые, согласно заявлениям официального Киева, якобы существуют для того, чтобы осуществлять свою деятельность на территории полуострова, но в действительности они там никак не представлены. Это и представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, и Служба безопасности Украины в Автономной Республике Крым, а также прокуратура Украины в Автономной Республике Крым.

«Сейчас была образована еще и так называемая «патрульная полиция». Естественно, что все эти ведомства просто-напросто проедают бюджетные средства, которые просто жизненно необходимы Украине, учитывая ее текущее социально-экономическое положение, высокий уровень инфляции и колоссальный бюджетный дефицит. Появляются все новые и новые структуры, я даже не хочу употреблять термин «правоохранительные» в отношении них, поскольку это — карательные, репрессивные ведомства. Фактически, основная функция этой «патрульной полиции», — это слежка за крымчанами», — указывает парламентарий.

Он напомнил, что ранее имели место случаи задержания крымчан, которые по той или иной причине решили посетить Украину.

«Учитывая высокий уровень коррупции на Украине, созданная «патрульная полиция» может быть использована для разворовывания тех денежных средств, которые будут выделяться на осуществление ее деятельности», — продолжает сенатор.

Сергей Цеков также отметил, что еще одна причина создания «патрульной полиции» — попытка властей Киева продемонстрировать населению борьбу за возвращение Крыма в состав Украины.

«Однако результаты социальных опросов среди граждан Украины, в частности, киевлян, которые являются наиболее образованными, свидетельствуют о том, что они сомневаются в том, что Крым когда-нибудь вернется в состав Украины.