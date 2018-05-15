Палеогенетики собираются «воскресить» мозг неандертальцев

Москва, 15 мая. Ведущие палеогенетики мира собираются «воскресить» мозг неандертальцев в ближайшее время с помощью стволовых клеток с частично «неандертальской» ДНК. По мнению ученых, эксперимент поможет выявить уникальные черты Homo sapiens, которые помогли предкам человека победить.

«Мы планируем проверить, существуют ли некие фундаментальные различия в том, как работают нейроны неандертальцев и людей. Если они существуют, то мы сможем раскрыть корни тех уникальных черт Homo sapiens, которые помогли нашим предкам победить», — объяснил Guardian немецкий исследователь Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге.

Ранее Паабо со своей командой уже «воскресил» и расшифровал геном неандертальцев, выяснив, что неандертальцы контактировали с предками человека и оставили в человеческой ДНК около 2-4% своих генов, которые помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере.

Кроме того, создание первых в мире миниатюрных аналогов мозга неандертальца позволят подтвердить или опровергнуть предположения о том, что неандертальцы умели разговаривать и изготавливать каменные орудия и костяные инструменты. Мозг воссоздадут, используя стволовые клетки человека, добавив в геном отвечающие за развитие нервной системы гены неандертальцев. Как уточняет «Ньюинформ», выращивание мозга займет около 10 месяцев.

Ранее, как сообщало URA.RU, палеонтологи обнаружили в Марокко останки Homo sapiens, живших около 300 тысяч лет назад.