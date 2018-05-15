Сирия: САА при поддержке ВКС РФ сорвала наступление боевиков в провинции Хама

Дамаск, 15 мая. Сирийская армия при поддержке самолетов ВКС РФ сорвала наступление боевиков на севере провинции Хама.

Боевики в Сирии 12 мая предприняли попытку наступления на севере провинции Хама, выдвинувшись из населенного пункта аль-Латамина. Члены незаконного вооруженного формирования были замечены беспилотником ВКС РФ.

Данные о готовящейся атаке были переданы подразделениям сирийской армии, пишет ИА Rex. В результате удара самолетов ВВС Сирии боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Ранее появилось видео удара истребителя Су-34 по огневым точкам боевиков в Алеппо.