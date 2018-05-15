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В Кемерово начался демонтаж вспомогательных зданий сгоревшей «Зимней вишни»
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    В Кемерово начался демонтаж вспомогательных зданий сгоревшей «Зимней вишни»

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    В Кемерово начался демонтаж вспомогательных зданий сгоревшей «Зимней вишни»

    Кемерово, 15 мая. Снос зданий торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где из-за пожара 25 марта погибли 64 человека, начался во вторник.

    На первом этапе демонтажа комплекса «Зимняя вишня» снесут вспомогательные здания. Как пояснил временно исполняющий обязанности Кузбасса Сергей Цивилев, вся работа по сносу «Зимней вишни» разбита на этапы.

    Как пишет «Газета Кемерова», во вторник специалисты приступили к первому этапу демонтажа. Цивилев также уточнил, что подведены предварительные итоги обсуждения, что будет располагаться на месте сгоревшего ТЦ.

    Большинство горожан согласились, что это должен быть сквер. Напомним, в пожаре погибли 64 человека, 79 пострадали.

    В Кемерово начался демонтаж вспомогательных зданий сгоревшей «Зимней вишни»

    Автор: Анна Иванова
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