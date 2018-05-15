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Сильное землетрясение произошло в Казахстане
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    Сильное землетрясение произошло в Казахстане

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    Сильное землетрясение произошло в Казахстане

    Астана, 15 мая. Землетрясение магнитудой 5,1 наблюдалось во вторник утром в 07.25 (04.25 по московскому времени) на территории Казахстана. Об этом сегодня заявила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки республики.

    Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения проходил в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

    «Глубина 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64 — Прим.ред.) нет», — говорится в сообщении.

    Напомним, в апреле порядка 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции

    Автор: Дана Балан
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