Сильное землетрясение произошло в Казахстане

Астана, 15 мая. Землетрясение магнитудой 5,1 наблюдалось во вторник утром в 07.25 (04.25 по московскому времени) на территории Казахстана. Об этом сегодня заявила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки республики.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения проходил в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

«Глубина 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64 — Прим.ред.) нет», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле порядка 40 человек пострадали из-за землетрясения в Турции