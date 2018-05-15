Сирия сегодня: в Астану прибыли представители вооруженной оппозиции, боевики продолжают покидать Хомс

Сирия, 15 мая. Представители вооруженной оппозиции прибыли в Астану. Боевики продолжают покидать зону деэскалации «Хомс». В «Хезболле» рассказали подробности удара по позициям Израиля на Голанах. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сирийская оппозиция

Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла на переговоры в Астану в рамках урегулирования кризиса на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В составе делегации находится 24 человека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома», — сказал Жайнаков представителям СМИ.

Он заметил, что пленарное заседание «Астаны-9» по САР планируется начать в 15.00 (12.00 мск).

Как ранее сообщала «Газета.ru», что Соединенные Штаты могут принять участие в переговорах по Сирии в Астане.

Боевики уходят из Хомса

За прошедшие сутки из зоны деэскалации «Хомс» через пункты пропуска в районе Телль-Биса и Эр-Растана вышло почти три тысячи боевиков и членов их семей. Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции шестой день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс», — сообщил Евтушенко.

Он отметил, что за прошедшие сутки зону деэскалции «Хомс» покинуло 2948 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца были доставлены в населенный пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Удары по Голанским высотам

По позициям армии Израиля на Голанских высотах было выпущено 55 ракет, а не 20, как это сказано в средствах массовой информации. Кроме того, сама акция стала ответом на удары ВВС Израиля по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

Во вторник, 8 мая, Израиль ударил по территориям к югу от Дамаска. В ночь на четверг Израиль заявил, что силы Ирана обстреляли Голанские высоты, а 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в САР и батареи противоздушной обороны. В свою очередь израильские военные объяснили свои действия ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана.