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Трамп обсудил с премьер-министром Канады соглашение о НАФТА
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    Трамп обсудил с премьер-министром Канады соглашение о НАФТА

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    Трамп обсудил с премьер-министром Канады соглашение о НАФТА

    Вашингтон, 15 мая. Глава США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады обсудил торговый договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

    С 2017 года ведутся перговоры между США, Канадой и Мексикой по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Инициатором переговоров выступила американская сторона ввиду большого торгового дефицита США по отношению к партнерам.

    «Президент Трамп подчеркнул важность скорейшей выработки договоренностей», — сказано в сообщении Белого дома.

    На повестке также стоял вопрос ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в канцелярии главы канадского правительства. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе переговоров выразил надежду на скорейшее проведение личной встречи с президентом США в рамках саммита стран G7, который состоится в Канаде 8-9 июня, пишет ТАСС.

    Напомним, ранее Государственная дума России приняла решение о рассмотрении законопроекта об ответных мерах на санкции США в отношении РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
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