Появилось видео точечного удара самолета Су-34 ВКС РФ по позициям боевиков в Алеппо

Дамаск, 15 мая. Самолеты ВКС РФ в Сирии атаковали позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе Лерамун. Появилось видео точечного удара, его представил военный источник.

Группа террористов в течение нескольких дней обстреливала из минометов и РСЗО Алеппо в районе Лерамун. Среди пострадавших — мирные сирийцы. Боевиков вычислил разведывательный дрон «Орлан-10». После обнаружения цели к ней вылетел истребитель Су-34 ВКС РФ.

По данным источника, при атаке оба боеприпаса попали в место дисцлоцирования минометов, пишет «Русская весна». Он представил соответствующее видео. Россия является единственной страной, которая ведет операцию против террористов ИГ1 (группировка запрещена в РФ) по приглашению сирийских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.