Канадка лишилась работы из-за роликов дочери-блогера

Москва, 15 мая. Канадка Анжела Тянь, работавшая агентом по недвижимости, лишилась должности из-за скандальных роликов ее девятилетней дочери-блогера Lil Tay, в которых девочка высмеивает людей беднее ее.

Информацию об этом онлайн-изданию Vice подтвердил представитель риелторского агентства.

«Когда мы на прошлой неделе узнали об этой деятельности, нам пришлось уволить ее», — сказал он, подчеркнув, что в индустрии недвижимости такое поведение неприемлемо.

Как напоминает «Подмосковье 360», девятилетняя блогер Lil Tay выкладывает в социальные сети видео, в которых разбрасывает деньги, пинает дорогие машины и читает рэп, в котором оскорбляет подписчиков. Так, в одном из роликов девочка показала туалет в своей квартире, заявив, что он стоит дороже, чем жилье многих ее зрителей.