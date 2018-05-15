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Канадка лишилась работы из-за роликов дочери-блогера
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    Канадка лишилась работы из-за роликов дочери-блогера

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    Канадка лишилась работы из-за роликов дочери-блогера

    Москва, 15 мая. Канадка Анжела Тянь, работавшая агентом по недвижимости, лишилась должности из-за скандальных роликов ее девятилетней дочери-блогера Lil Tay, в которых девочка высмеивает людей беднее ее.

    Информацию об этом онлайн-изданию Vice подтвердил представитель риелторского агентства.

    «Когда мы на прошлой неделе узнали об этой деятельности, нам пришлось уволить ее», — сказал он, подчеркнув, что в индустрии недвижимости такое поведение неприемлемо.

    Как напоминает «Подмосковье 360», девятилетняя блогер Lil Tay выкладывает в социальные сети видео, в которых разбрасывает деньги, пинает дорогие машины и читает рэп, в котором оскорбляет подписчиков. Так, в одном из роликов девочка показала туалет в своей квартире, заявив, что он стоит дороже, чем жилье многих ее зрителей.

    Автор: Василий Котов
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