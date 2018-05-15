В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

Якутск, 15 мая. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Якутске из-за угрозы паводка. Об этом рассказал глава города Айсен Николаев. Он отметил, что ситуация в населенном пункте складывается тревожная.

Николаев уточнил, что уровни воды в Табаге критические. Подтоплены ряд дворов в Старой Табаге. Руководитель добавил, что в городе развернуты пункты временного размещения, техника наготове.

Николаев рассказал, что от Кангаласского мыса до Намского района наблюдается сплошной лед. По его словам, эта ситуация может вызвать серьезные ледяные заторы. По данным пресс-службы администрации, глава города объяснил, что взрывать лед пока нет смысла.

В управлении ГО и ЧС Якутска пояснили, что на реке Лена по состоянию на 10:00 часов местного времени уровень воды достиг 622 сантиметров при критическом уровне 827 сантиметров.