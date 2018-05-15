Вашингтон, 15 мая. Адвокаты Concord Management and Consulting LLC попросили судью дать разрешение на изучение инструкций, полученных присяжными, утверждая, что дело было «неполным», поскольку экс-директор ФБР Роберт Мюллер не располагал необходимыми доказательствами. Об этом пишет Reuters.

Юристы Concord Management and Consulting LLC попросили судью дать разрешение на ознакомление с инструкциями, полученными присяжными, утверждая, что дело было неполным, так как бывший директор ФБР Томас Мюллер не располагал необходимыми данными, чтобы доказать, что президентская кампания сознательно и умышленно нарушила американские законы.

Ранее стало известно, что граждане Соединенных Штатов считают политическим заказом расследование Мюллера по якобы сговору главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что специальный прокурор Соединенных Штатов Мюллер не ожидал, что 13 граждан Российской Федерации, которые в Вашингтоне проходят по делу о вмешательстве в выборы, будут отстаивать свои интересы. Как подчеркивают наблюдатели, процесс открыл ящик Пандоры — адвокаты фирмы Concord Management известного российского предпринимателя Евгения Пригожина требуют раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных стран, начиная с 1945 года.

Экс-директор ФБР Мюллер оказался в западне — он хочет обвинить русских во вмешательстве в дела США, но при этом ему придется отвечать за сотни случаев доказанного вмешательства американской стороны в дела других стран.