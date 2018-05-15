Адвокаты Concord Management заявили об отсутствии доказательств у Мюллера по делу «о вмешательстве РФ»
Вашингтон, 15 мая. Адвокаты Concord Management and Consulting LLC попросили судью дать разрешение на изучение инструкций, полученных присяжными, утверждая, что дело было «неполным», поскольку экс-директор ФБР Роберт Мюллер не располагал необходимыми доказательствами. Об этом пишет Reuters.
Юристы Concord Management and Consulting LLC попросили судью дать разрешение на ознакомление с инструкциями, полученными присяжными, утверждая, что дело было неполным, так как бывший директор ФБР Томас Мюллер не располагал необходимыми данными, чтобы доказать, что президентская кампания сознательно и умышленно нарушила американские законы.
Ранее стало известно, что граждане Соединенных Штатов считают политическим заказом расследование Мюллера по якобы сговору главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.
Ранее сообщалось, что специальный прокурор Соединенных Штатов Мюллер не ожидал, что 13 граждан Российской Федерации, которые в Вашингтоне проходят по делу о вмешательстве в выборы, будут отстаивать свои интересы. Как подчеркивают наблюдатели, процесс открыл ящик Пандоры — адвокаты фирмы Concord Management известного российского предпринимателя Евгения Пригожина требуют раскрыть всю информацию о вмешательстве США в дела иностранных стран, начиная с 1945 года.
Экс-директор ФБР Мюллер оказался в западне — он хочет обвинить русских во вмешательстве в дела США, но при этом ему придется отвечать за сотни случаев доказанного вмешательства американской стороны в дела других стран.