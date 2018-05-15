Сирия: открытие магистрали Алеппо – Дамаск обсудят в Астане

Москва, 15 мая. Открытие магистрали Алеппо – Дамаск могут обсудить на девятом раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщает саудовское издание «Аш-Шарк Аль-Аусат».

Уточняется, что тему открытия трассы, не функционирующей уже шесть лет, намерена поднять российская сторона. По словам источников, РФ, Турция и Иран намерены предпринять «практические шаги» перед открытием трассы.

Решение об открытии магистрали было принято еще в ходе шестого раунда астанинских переговоров, однако реализовать его не получилось из-за сложной обстановки в САР.

Трасса Алеппо – Дамаск является самым важным маршрутом в Сирии. Ее открытие позволит оживить сирийскую экономику. В частности, магистраль поможет снизить стоимость поставки топлива и продуктов Дамаском в такие районы, как Идлиб и Хама. В свою очередь мирные жители смогут по дороге безопасно добираться в Алеппо.

Напомним, девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14 и 15 мая. Ранее, как писала «Газета.ру», источник, близкий к астанинским переговорам, сообщал, что США могут принять в них участие.