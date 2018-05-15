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Экономика
Криптоинвесторов в России занесут в реестр
Общество
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    Криптоинвесторов в России занесут в реестр

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    Криптоинвесторов в России занесут в реестр

    Москва, 15 мая. В России появится реестр криптоинвесторов. Как пишет газета «Известия», со ссылкой на источник, близкий к Минфину, их будут идентифицировать по паспорту и ИНН, им также придется пройти сертификацию для возможности вкладывать деньги в ICO-проекты.

    Как считают эксперты, это поможет сделать российскую криптоиндустрию более прозрачной. При этом, по словам специалистов, реестр не поможет контролировать инвестиции, осуществляемые на внешних биржах.

    По данным издания, официальный перечень криптоинвесторов будет вести Центробанк и Минфин. Инвесторам будет необходимо пройти сертификацию для возможности вкладывать деньги. Как подчеркнули эксперты, список нужен для борьбы с отмыванием доходов.

    Криптоинвесторов в России занесут в реестр

    Автор: Анна Иванова
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