Сирия: российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе

Дамаск, 15 мая. В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе в Сирийской Арабской Республики, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.

Как пишет «Русская весна», в результате переговоров с российскими военными, вооруженные группы, не уличенные в тяжелых преступлениях, решили перейти на сторону правительства. Они подняли флаги над своими населенными пунктами.

Отмечается, что мужчины готовы присоединиться к правительственной армии, чтобы поддерживать порядок в своих поселках и городах.

Ранее корреспондент ФАН запечатлел последствия обстрелов боевиков к северу от Хомса.