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Сирия: российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе
Общество
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    Сирия: российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе

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    Сирия: российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе

    Дамаск, 15 мая. В понедельник российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе в Сирийской Арабской Республики, их встречают вчерашние боевики и водружают государственные флаги САР.

    Как пишет «Русская весна», в результате переговоров с российскими военными, вооруженные группы, не уличенные в тяжелых преступлениях, решили перейти на сторону правительства. Они подняли флаги над своими населенными пунктами.

    Отмечается, что мужчины готовы присоединиться к правительственной армии, чтобы поддерживать порядок в своих поселках и городах.

    Ранее корреспондент ФАН запечатлел последствия обстрелов боевиков к северу от Хомса. 

    Сирия: российские военные вошли в населенные пункты Растанского котла в Хомсе

    Автор: Анна Иванова
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