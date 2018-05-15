«Разумные люди не хотят конфронтации с РФ»: в Германии призвали вернуть Россию в G8
Москва, 15 мая. Лидер либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал вернуть Россию в G8, подчеркнув, что ни одна разумная страна не хочет вступать в конфронтацию с Россией.
Как пишет издание The Daily Express, об этом Линднер заявил на партийном съезде в Берлине. Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо вернуться к формату G8 или проводить саммиты G7+1, а Европе нужно регулярно организовывать совместные саммиты с Россией.
«Ни один здравомыслящий человек не испытывает серьезного желания оказаться вовлеченным в конфронтацию с Россией», — подчеркнул политик.
Напомним, как сообщала «Газета.ру» со ссылкой на немецкие СМИ, в конце апреля сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт изъявила желание пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в Канаде летом 2018 года.