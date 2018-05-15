Решение суда о блокировке Telegram в России 15 мая вступило в силу

Москва, 15 мая. Вердикт Таганского районного суда российской столицы о блокировке доступа к популярному мессенджеру Telegram 15 мая 2018 года вступило в силу. Об этом во вторник говорится на официальном сайте судов Москвы.

«Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу», — следует из сообщения в карте дела.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля текущего года удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес вердикт о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи начали процедуру блокировки.

Отмечается, что данное решение могло быть обжаловано в течение 30 дней со дня его принятия.