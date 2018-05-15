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Россия
Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно
Общество
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    Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно

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    Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно

    Москва, 15 мая. В России надзорные органы смогут вести видеонаблюдение на крупных предприятиях, что позволит им в онлайн-режиме устраивать проверки.

    Как пишет газета «Известия», к примеру, они смогут увидеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности. Контролирующие органы смогут вести видеонаблюдение и фотосъемку при проверках бизнеса.

    Регламент указан в правительственном законопроекте «О государственном контроле», в который были внесены поправки. Как считают эксперты, закон снизит нагрузку на предпринимателей, а также повысит уровень безопасности потребителей.

    Ранее в МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности.

    Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно

    Автор: Анна Иванова
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