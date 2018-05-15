Надзорные органы в России смогут наблюдать за работой объектов дистанционно

Москва, 15 мая. В России надзорные органы смогут вести видеонаблюдение на крупных предприятиях, что позволит им в онлайн-режиме устраивать проверки.

Как пишет газета «Известия», к примеру, они смогут увидеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности. Контролирующие органы смогут вести видеонаблюдение и фотосъемку при проверках бизнеса.

Регламент указан в правительственном законопроекте «О государственном контроле», в который были внесены поправки. Как считают эксперты, закон снизит нагрузку на предпринимателей, а также повысит уровень безопасности потребителей.

Ранее в МЧС рассказали, сколько ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности.