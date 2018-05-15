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Политика
«Реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос американского посольства в Иерусалим
Общество
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    «Реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос американского посольства в Иерусалим

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    «Реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос американского посольства в Иерусалим

    Москва, 15 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим и последовавшие за этим акции протестов в секторе Газа.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал. По словам Кадырова, понедельник, 14 мая, войдет в историю «торжествами по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа». Кадыров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решил не прислушиваться к мнению союзников, которые требовали отказаться от подобного решения.

    Напомним, министерство здравоохранения Палестины сообщило о 59 погибших и 2,7 тысячи раненых во время столкновений палестинцев с израильскими военными.

    «Реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос американского посольства в Иерусалим

    Автор: Анна Иванова
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