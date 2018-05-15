«Реки крови»: Кадыров прокомментировал перенос американского посольства в Иерусалим

Москва, 15 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал перенос посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим и последовавшие за этим акции протестов в секторе Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал. По словам Кадырова, понедельник, 14 мая, войдет в историю «торжествами по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа». Кадыров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп решил не прислушиваться к мнению союзников, которые требовали отказаться от подобного решения.

Напомним, министерство здравоохранения Палестины сообщило о 59 погибших и 2,7 тысячи раненых во время столкновений палестинцев с израильскими военными.