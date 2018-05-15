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Пилот мог намеренно разбить исчезнувший малазийский «Боинг» — эксперты 
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    Пилот мог намеренно разбить исчезнувший малазийский «Боинг» — эксперты 

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    Пилот мог намеренно разбить исчезнувший малазийский «Боинг» — эксперты 

    Москва, 15 мая. Пилот исчезнувшего в марте 2014 года малазийского Boeing 777-200 Захария Ахмад Шах мог намеренно разбить самолет, считают австралийские эксперты.

    По мнению пилота и авиаконструктора Симона Харди, командир «Боинга» специально отключил системы обнаружения и вел воздушное судно на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы сбить с толку диспетчеров.

    Эксперт отметил, что во время полета Ахмад Шах сделал крюк вокруг своего родного штата Пинанг. Харди предположил, что так пилот, готовившийся намеренно разбить самолет, попрощался с домом.

    Бывший руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Ванс также считает, что крушение и исчезновение самолета не были случайностью. Он считает, что Ахмад Шах мог, надев кислородную маску, разгерметизировать салон «Боинга», чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание.

    Напомним, малазийский Boeing 777-200, следовавший из города Куала-Лумпур в Пекин с 239 людьми на борту, в ночь на 8 марта 2014 года пропал с радаров. Предполагается, что воздушное судно разбилось в южной части Индийского океана. Специалистам не удалось установить место авиакатастрофы. Как сообщало URA.RU, после катастрофы к поиску обломков подключились любители. Так, один из жителей Урала предположил, что воздушное судно разбилось на границе Бирмы и Таиланда.

    Автор: Василий Котов
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