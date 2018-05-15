СМИ сообщили о масштабной утечке персональной информации пользователей Facebook

Нью-Йорк, 15 мая. Персональная информация порядка трех миллионов пользователей социальной сети Facebook, использовавших приложение с психологическими тестами, находилась в открытом доступе на протяжении четырех лет. Об этом пишет издание New Scientist.

Приложение myPersonality является проектом Кембриджского университета, который придумали 11 лет назад. В нем пользователи могли проходить психологические тесты и оперативно получать итоги. Некоторые пользователи соглашались поделиться своими личными данными из профилей в данной социальной сети — так была сформирована «одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук».

Согласно информации издания, свыше шести миллионов пользователей прошли тесты в приложении и около 50% из них согласились поделиться с проектом информацией из своих аккаунтов в Facebook.

Разработчики приложения в итоге собрали эти данные, сделали их анонимными и опубликовали на вебсайте, чтобы другие эксперты могли ими воспользоваться.

Авторы материала утверждают, что данные пользователей были «очень важными» и должны были храниться и распространяться конфиденциально. Информация включала в себя возраст, пол, местоположение, результаты тестов и другие подробности. Плохие меры безопасности могли позволить преступникам использовать данные в корыстных целях, отмечает издание.