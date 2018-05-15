Заключенные в России смогут заменить колонию на принудительные работы

Москва, 15 мая. Отбывшие часть срока в колонии смогут рассчитывать на ускоренную замену наказания на менее строгое — принудительные работы.

Как пишет газета «Известия», при этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Поправки в Уголовный кодекс России предлагает внести Минюст.

Согласно документу, осужденные за нарушения небольшой или средней тяжести смогут подать заявку на уменьшение срока и последующую замену наказания после отбывания четверти от назначенного срока. Эксперты считают, что это увеличит число трудоустроенных заключенных, а также поможет им выйти на свободу досрочно.

Специалисты заявили, что подход позволяет более гибко применять уголовно-исполнительное законодательство России.