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Заключенные в России смогут заменить колонию на принудительные работы
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    Заключенные в России смогут заменить колонию на принудительные работы

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    Заключенные в России смогут заменить колонию на принудительные работы

    Москва, 15 мая. Отбывшие часть срока в колонии смогут рассчитывать на ускоренную замену наказания на менее строгое — принудительные работы.

    Как пишет газета «Известия», при этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Поправки в Уголовный кодекс России предлагает внести Минюст.

    Согласно документу, осужденные за нарушения небольшой или средней тяжести смогут подать заявку на уменьшение срока и последующую замену наказания после отбывания четверти от назначенного срока. Эксперты считают, что это увеличит число трудоустроенных заключенных, а также поможет им выйти на свободу досрочно.

    Специалисты заявили, что подход позволяет более гибко применять уголовно-исполнительное законодательство России.

    Заключенные в России смогут заменить колонию на принудительные работы

    Автор: Анна Иванова
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