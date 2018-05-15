Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка и не заметил этого

Пекин, 15 мая. Мужчина в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань воспользовался системой электронных платежей Alipay при оплате двух паровых пирожков-баоцзы в одном из уличных ларьков.

Как пишут в китайской социальной сети Weibo, из-за ошибки сбоя программы он заплатил более 147 тысяч юаней (более 23 тысяч долларов). При этом житель Китая сам не заметил этого. Отмечается, что в среднем такой пирожок стоит от 1,5 до пяти юаней.

Мужчина рассказал, что не понял: как мог не заметить исчезновения крупной суммы денег со счета. Деньги покупателю вернул продавец баоцзы по фамилии Хэ. Делая месячный отчет, он увидел, что 147 тысяч юаней являются лишними. Он сразу сообщил об этом руководству, за что получил премию в пять тысяч юаней (800 долларов). Вся сумма была возвращена невнимательному покупателю в участке полиции.