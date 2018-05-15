15 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 59

Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 59 Число погибших в столкновениях с израильтянами палестинцев на границах с сектором Газа возросло до 59. Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. МИД Израиля возложил ответственность за гибель палестинцев в столкновениях с военными на границах сектора Газа на правящее в анклаве движение ХАМАС. МИД Израиля обвинил палестинских исламистов в организации многотысячных протестов, участники которых прорывались на территорию государства и были встречены огнем.

Британское посольство отказало в визе племяннице Скрипаля во второй раз Посольство Великобритании во второй раз отказало в визе племяннице экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил супруг Виктории Скрипаль. По словам Арсения Елифантьева, его супруга повторно подала документы на британскую визу после отказа в апреле текущего года. Возможные причины этого решения посольства он не назвал. Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила.

Террористы ИГ1 взяли на себя ответственность за теракт в Индонезии Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за теракт в Индонезии. Напомним, минувшим утром возле здания полицейского участка в Сурабае произошел мощный взрыв. В результате теракта ранения получили шесть человек. Стоит отметить, что теракт стал четвертым по счету в Индонезии за последние два дня. Накануне в Сурабае произошло три взрыва у христианских церквей. По данным полиции теракты были совершены членами одной семьи. В результате террористических атак погибли 11 человек, более 40 получили ранения.

Белый дом сообщил о госпитализации Меланьи Трамп Первая леди США Меланья Трамп госпитализирована, она перенесла операцию на почках. Как сообщает пресс-служба Белого дома, супруга Дональда Трампа перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек». В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где ей провели операцию, она останется на неделю. Дональд Трамп навестил супругу в больнице, после чего написал в Twitter, что все прошло успешно и у нее хорошее настроение.

1 Организация запрещена на территории РФ.