Эксперты назвали марки самых угоняемых в России автомобилей

Москва, 15 мая. Стало известно, что в первом квартале текущего года в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia.

Как рассказали в российских страховых фирмах, угонщиков также интересуют американские и японские транспортные средства марок Ford и Lexus, передает РИА Новости.

Отмечается, что популярными среди угонщиков являются модели Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Hyundai Santa Fe.

Также среди угоняемых машин японского автомобильного гиганта Toyota названы Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser. Кроме того, воры чаще всего выбирали южнокорейские KIA Rio, KIA Sportage, KIA Quoris, KIA Optima, сообщает «URA.RU».

Сообщается, что в перечень самых угоняемых вошли автомобили концернов Nissan, Renault, Peugeot, а также Mitsubishi и Mercedes-Benz.

По словам представителей в Росгосстрахе, KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Toyota Camry угоняют чаще остальных по причине популярности этих моделей на российском рынке.