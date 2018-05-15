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Президент Республики Сербской планирует посетить матчи ЧМ по футболу в России
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    Президент Республики Сербской планирует посетить матчи ЧМ по футболу в России

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    Президент Республики Сербской планирует посетить матчи ЧМ по футболу в России

    Москва, 15 мая. Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России грядущим летом. Предстоящий футбольный турнир собирается посетить большое количество болельщиков из этой автономной части Боснии и Герцеговины (БиГ).

    Как рассказал посол Республики Сербской в Российской Федерации Душко Перович, Додик 27 июня будет в российской столице.

    «Он хочет посмотреть матч Сербия — Бразилия и поддержать сербскую сборную. В стране идет предвыборная кампания, поэтому он не сможет задержаться в России на другие игры», — уточнил Перович.

    Он также отметил, что в Республике Сербской заметен огромный интерес к предстоящему мировому первенству и немало футбольных фанатов из РС планируют посетить Россию этим летом, пишут «Известия».

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Полуфинал турнира пройдет в Санкт-Петербурге, финал примет Москва.

    Автор: Дана Балан
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