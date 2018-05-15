Украинские силовики обстреляли Калиново и Пришиб в ЛНР

Луганск, 15 мая. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под огонь киевских военных попали районы населенных пунктов Калиново и Пришиб.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие», инициированное главой ДНР Александром Захарченко.

Ранее ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики.