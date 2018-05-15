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Сирия: правительственная армия начала операцию против последних сил ИГИЛ на юге Дамаска
Политика
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    Сирия: правительственная армия начала операцию против последних сил ИГИЛ на юге Дамаска

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    Сирия: правительственная армия начала операцию против последних сил ИГИЛ на юге Дамаска

    Дамаск, 15 мая. Сирийские военные начали атаку на последние позиции запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 на юге Дамаска.

    Как пишет Al-Masdar News, в 2.30 по местному времени правительственная армия начала операцию против ИГИЛ1 в южных районах Дамаска. Во главе с элитной 42-й бригадой, сирийская армия начала свое нападение, выпустив большое количество ракет класса «земля-земля» в направлении террористов.

    За ракетами последовал мощный наземный штурм 42-й бригады в юго-западном коридоре лагеря Ярмук. Согласно предварительным данным, сирийская армия пытается продвинуться на север от 30-й улицы, пытаясь оттеснить боевиков ИГ от оси Хаджар Аль-Асвад.

    Сирийская армия попытается ликвидировать последние остатки террористической группы в ближайшие несколько недель.

    Сирия: правительственная армия начала операцию против последних сил ИГИЛ на юге Дамаска

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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