Украинскую чиновницу выгнали с работы за исполнение песни Захаровой в День Победы

Кривой Рог, 15 мая. Украинскую чиновницу из Кривого Рога отправили в отставку за то, что на мероприятии, приуроченном к Дню Победы, музыканты исполнили песню «Верните память», которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщили в администрации Криворожского городского исполкома.

Руководитель Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование композиции «Верните память» неуместным.

«Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности», — следует из сообщения пресс-службы городского исполкома.

Напомним, ранее стало известно, что песня российского дипломата Захаровой «Верните память», которую она посвятила российским военнослужащим в Сирии, прозвучала на мероприятиях, посвященных Дню Победы в Кривом Роге.