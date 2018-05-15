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Украинскую чиновницу выгнали с работы за исполнение песни Захаровой в День Победы
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    Украинскую чиновницу выгнали с работы за исполнение песни Захаровой в День Победы

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    Украинскую чиновницу выгнали с работы за исполнение песни Захаровой в День Победы

    Кривой Рог, 15 мая. Украинскую чиновницу из Кривого Рога отправили в отставку за то, что на мероприятии, приуроченном к Дню Победы, музыканты исполнили песню «Верните память», которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщили в администрации Криворожского городского исполкома.

    Руководитель Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование композиции «Верните память» неуместным.

    «Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности», — следует из сообщения пресс-службы городского исполкома.

    Напомним, ранее стало известно, что песня российского дипломата Захаровой «Верните память», которую она посвятила российским военнослужащим в Сирии, прозвучала на мероприятиях, посвященных Дню Победы в Кривом Роге.

    Автор: Дана Балан
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