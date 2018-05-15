Далай-лама рассказал, почему Запад нуждается в России

Дхарамсала, 15 мая. Далай-лама усомнился в возможности третьей мировой войны и заявил, что Запад нуждается в России. Об этом он рассказал по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Индии.

Лидер тибетского буддизма ответил на вопрос о возможности мировой войны в связи ростом политической напряженности, в том числе, между Россией и США. Он уточнил, сомневается, что мир ждет новая война. Далай-лама напомнил, что в случае ядерной войны, погибнет не только человечество, но и все живое в стране. Он призвал «опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление».

Как пишет РИА Новости, духовный лидер добавил, что все семь миллиардов человек сегодня зависят друг от друга. По мнению ламы, Россия нуждается в западном мире и США, как и Запад нуждается в России, поскольку она имеет богатые природные ресурсы. Далай-лама указал, что у России уникальное географическое положение, играющее важную роль в объединении запада и востока.