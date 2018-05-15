Оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

Астана, 15 мая. Представители вооруженной оппозиции Сирийской Арабской Республики прибыли на переговоры в столицу Казахстана, делегацию представляют 24 человека. Об этом во вторник сообщил начальник пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека», — заявил он.

Жайнаков добавил, что возглавляет делегацию сирийской оппозиции Ахмад Тома.

Также он уточнил, что пленарное заседание «Астаны-9» по урегулированию в Сирии запланировано на 15.00 (12.00 по московскому времени).

Как сообщала «Газета.Ru», очередной, девятый по счету процесс урегулирования ситуации в САР в рамках астанинской платформы проходит 14-15 мая.