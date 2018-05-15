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Госдума России рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников
Общество
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    Госдума России рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

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    Госдума России рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

    Москва, 15 мая. Государственная дума России во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции Соединенных Штатов Америки и стран, поддержавших ограничительные меры против Москвы.

    Документ ранее был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

    Отмечается, что законопроект дает право Кабмину по решению российского президента ввести 16 различных ответных мер. Среди санкций, которые может ввести Москва, ограничение ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Также ограничительные меры могут коснуться поставки лекарств, вывозу из РФ редкоземельных металлов. Предполагается приостановка сотрудничества по ряду отраслей.

    При этом перечень мер планируется сократить с 16 до шести.

    Госдума России рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников

    Автор: Анна Иванова
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