Южная Корея проведет встречу на высоком уровне с КНДР 16 мая

Сеул, 15 мая. Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая. Об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения???.

Отмечается, что беседа состоится в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран. Стороны обсудят реализацию положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Северная Корея предложила Южной провести встречу 16 мая. Как ожидают политики, в ходе встречи должны решиться вопросы по линии Красного креста, а также встречи родственников, разобщенных на Юге и Севере после раскола.