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Политика
Южная Корея проведет встречу на высоком уровне с КНДР 16 мая
Общество
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    Южная Корея проведет встречу на высоком уровне с КНДР 16 мая

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    Южная Корея проведет встречу на высоком уровне с КНДР 16 мая

    Сеул, 15 мая. Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая. Об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения???.

    Отмечается, что беседа состоится в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран. Стороны обсудят реализацию положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

    Ранее сообщалось, что Северная Корея предложила Южной провести встречу 16 мая. Как ожидают политики, в ходе встречи должны решиться вопросы по линии Красного креста, а также встречи родственников, разобщенных на Юге и Севере после раскола.

    Южная Корея проведет встречу на высоком уровне с КНДР 16 мая

    Автор: Анна Иванова
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