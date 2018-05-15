«Приоритетное направление»: эксперт рассказал о притязаниях США на российский северный морской путь

Москва, 15 мая. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал о притязаниях США на российский северный морской путь.

По мнению эксперта, интерес Вашингтона к этой части земного шара далеко не случаен. В Штатах признаются, что Россия за последние годы сделали значительный рывок в наращивании своего военного потенциала, за которым США просто-напросто не поспевают.

Дабы как-то нивелировать преимущество России, американцы готовы пойти на все, и в настоящий момент их взгляды прикованы к Арктике, где существует огромное количество перспектив.

И именно понимая это, сначала Советский Союз, а потом и Россия дальновидно практически в одиночку занимались освоением это части света, проводя тут исследования и вкладывая огромные ресурсы.

США, по сути, назвали приоритетным направлением побороться за лакомый кусок Арктики. В кулуарах коридоров власти Соединенных Штатов нацелились ни много – ни мало на российский северный морской путь, уверяя общественность, что наша страна якобы не имеет права в одиночку его использовать.

Как сообщает «ПолитЭксперт» Вашингтон призывает Москву отдать его мировому сообществу. Однако, зная американцев, надо читать между строк: отдать мировому сообществу, то есть отдать США. При этом важно понимать, что на свои исследованные территории Штаты не допустят никого, даже самых ближайших союзников.