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Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери
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    Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери

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    Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери

    Пхеньян, 15 мая. В Северной Корее специалисты начали демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на сайт 38 North, который в качестве доказательств своих утверждений приводит спутниковые снимки местности, сделанные определенное время назад и сейчас.

    «В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — говорится в исследовании экспертов, изучивших снимки.

    Впрочем, если демонтаж и имел место быть, то далеко не полный. Судя по всему, у местных специалистов еще будет достаточно работы. «Более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми», — говорится в исследовании.

    Как напоминает «Газета.ru», договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери была достигнута в конце апреля в ходе встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с вождем КНДР Ким Чен Ыном.

    Автор: Константин Терехов
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