«А чего в Турции отдыхали?»: Соловьев спросил Ковтуна, который хвастался «безвизовым» паспортом Украины

Москва, 15 мая. Телеведущий Владимир Соловьев вопросом «А чего в Турции отдыхали?» поставил на место политолога Вячеслава Ковтуна, который хвастался безвизовым паспортом Украины.

По традиции, все происходило на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Политолог, к слову, частый гость различного рода ток-шоу, в какой-то момент вытащил паспорт из кармана и стал им хвастаться – типа, благодаря «безвизу» можно спокойно передвигаться по Европе.

На что телеведущий заявил, что россияне с российскими паспортами тоже могут без виз ездить в целый ряд стран, и если необходимо побывать в Европе, то виза делается без особых проблем.

Не найдя каких-либо весомых аргументов, Ковтун пытался сменить тактику, и заявил, что россияне почему-то предпочитают отдыхать не в российском Крыму, а на курортах Турции.

«А вы-то чего в Турции отдыхали? Чего в Европу не поехал?», — тут же парировал Владимир Соловьев.

Кроме того, про весьма условные преимущества украинского паспорта Ковтуну ответил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков, заявив, что какой-то толк от «безвиза», если в Европу жителям Украины ездить не на что.