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«Это первое, что уже необходимо было сделать»: россияне ответили на жалобы Киева о «блокаде» азовских портов
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    «Это первое, что уже необходимо было сделать»: россияне ответили на жалобы Киева о «блокаде» азовских портов

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    «Это первое, что уже необходимо было сделать»: россияне ответили на жалобы Киева о «блокаде» азовских портов

    Москва, 15 мая. Пользователи социальных сетей из России ответили на заявления Киева о якобы начале «блокады» азовских портов.

    Напомним, что ранее ФСБ сообщила о задержании двух браконьеров в акватории Азовского моря. Силовики задержали маломерное судно, которое незаконно добывало рыбу.

    При этом, что любопытно, правомерные действия сотрудников российских специальных служб вызвали панику в Раде. Дошло до того, что депутаты назвали работу силовиков РФ «блокадой азовских портов».

    Сообщения с Украины вызвали интерес у россиян, которые оставили комментарии на тему в социальных сетях.

    «Киевская хунта и бандеровцы в панике, что Россия действует согласно международным нормам. Только таким способом можно дать понять бандеровцам: Россия не позволит с ней обращаться по-хамски», — написал Леонид Чекменев.

    «В российских территориальных водах делаем все, что считаем нужным! Пусть плавают в своих …», — добавил Сергей Шабанов.

    «Самое смешное, что претензий со стороны судовладельцев нет. Все происходит в рамках закона», — пишет Игорь Шевченко.

    «Это первое, что уже необходимо было сделать!», — добавила Злата.

    Автор: Константин Терехов
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