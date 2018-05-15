Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов
Дамаск (Сирия), 15 мая. В городе Айн-Терма, что в Восточной Гуте военные из России и представители Фонда Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи.
Об этом РИА Новости сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Захид Касумов, рассказав, что нуждающимся были розданы продукты — крупы, консервы, чай и сахар.
Кроме того, российские военные на месте обратившимся местным жителям оказали медицинскую помощь. К врачам обратились более 60 человек, из которых более половины дети.
«Основная патология среди взрослых — заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, сахарный диабет. Среди детей — вирусные инфекции, заболевания желудочного-кишечного тракта», — добавил замначальника отделения медицинского обеспечения ЦПВС Алексей Конарев.