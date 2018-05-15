Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов

Дамаск (Сирия), 15 мая. В городе Айн-Терма, что в Восточной Гуте военные из России и представители Фонда Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи.

Об этом РИА Новости сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Захид Касумов, рассказав, что нуждающимся были розданы продукты — крупы, консервы, чай и сахар.

Кроме того, российские военные на месте обратившимся местным жителям оказали медицинскую помощь. К врачам обратились более 60 человек, из которых более половины дети.