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Весь мир
Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов
Весь мир
Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов
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    Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов

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    Сирия: в Айн-Терме военные РФ и Фонд Кадырова раздали более 10 тонн продуктов

    Дамаск (Сирия), 15 мая. В городе Айн-Терма, что в Восточной Гуте военные из России и представители Фонда Ахмада Кадырова раздали 10 тонн гуманитарной помощи.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Захид Касумов, рассказав, что нуждающимся были розданы продукты — крупы, консервы, чай и сахар.

    Кроме того, российские военные на месте обратившимся местным жителям оказали медицинскую помощь. К врачам обратились более 60 человек, из которых более половины дети. 

    «Основная патология среди взрослых — заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, сахарный диабет. Среди детей — вирусные инфекции, заболевания желудочного-кишечного тракта», — добавил замначальника отделения медицинского обеспечения ЦПВС Алексей Конарев.

    Автор: Константин Терехов
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