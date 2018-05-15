«Это — внешнее управление»: Ляшко потребовал отказаться от сотрудничества с МВФ

Киев, 15 мая. Руководитель парламентской фракции Радикальной партии в Верховной раде Олег Ляшко потребовал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщает «Интерфакс», об этом парламентарий сообщил журналистам в понедельник, добавив, что выполнение требования МВФ в угоду получения нового кредита ведет Украину к установлению внешнего управления в стране.

«Когда Международный валютный фонд выдвигает требование для предоставления кредита — если предоставят прослушку НАБУ, если создадут антикоррупционный суд. Это — внешнее управление», — заявил лидер украинских радикалов.

Ляшко добавил, что он и его партия выступает против подобного «внешнего управления» и что «Украиной должны управлять украинцы», поэтому фракция радикалов не будет поддерживать законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

