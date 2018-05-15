Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 59

Газа, 15 мая. Число погибших в столкновениях с израильтянами палестинцев на границах с сектором Газа возросло до 59.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения Палестины, жертвой столкновений также стала восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

Как напоминает «Газета.ru», акции протеста проходят в секторе Газа на фоне годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Добавим, что ранее Соединенные Штаты Америки заблокировали принятие Советом Безопасности ООН коммюнике, которое содержит призыв провести расследование событий в секторе Газа.