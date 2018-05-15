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Трамп рассказал о состоянии супруги после операции
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    Трамп рассказал о состоянии супруги после операции

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    Трамп рассказал о состоянии супруги после операции

    Вашингтон, 15 мая. Дональд Трамп навестил супругу Меланью в больнице, после чего написал в Twitter, как она себя чувствует после перенесенной операции.

    Как сообщают «Известия», первая леди Соединенных Штатов находится в стенах Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где успешно перенесла операцию на почках.

    «Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям», — написал президент США в Twitter.

    Как напоминает «Газета.ru», супруга Трампа перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек». В медучреждении, где ей провели операцию, она останется на неделю.

    Автор: Константин Терехов
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