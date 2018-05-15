Трамп рассказал о состоянии супруги после операции

Вашингтон, 15 мая. Дональд Трамп навестил супругу Меланью в больнице, после чего написал в Twitter, как она себя чувствует после перенесенной операции.

Как сообщают «Известия», первая леди Соединенных Штатов находится в стенах Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где успешно перенесла операцию на почках.

«Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям», — написал президент США в Twitter.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018

Как напоминает «Газета.ru», супруга Трампа перенесла «процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек». В медучреждении, где ей провели операцию, она останется на неделю.