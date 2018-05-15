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США заблокировали призыв Совбеза ООН к расследованию событий в секторе Газа
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    США заблокировали призыв Совбеза ООН к расследованию событий в секторе Газа

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    США заблокировали призыв Совбеза ООН к расследованию событий в секторе Газа

    Нью-Йорк, 15 мая. Соединенные Штаты заблокировали принятие Советом Безопасности ООН коммюнике, которое содержит призыв провести расследование событий в секторе Газа.

    Как сообщают «Известия», в документе Совбеза международной организации выражается возмущение и скорбь в связи с гибелью граждан Палестины во время событий последних недель.

    «Совет Безопасности ООН призывает провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь виновных к ответственности», — также говорилось в заблокированном Штатами документе.

    Напомним, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. 

    Автор: Константин Терехов
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