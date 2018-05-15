Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

Киев, 15 мая. Бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко вызвали в США на допрос по так называемому делу о «российском вмешательстве».

Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространило издание Politico. Бывший парламентарий должен будет выступить перед большим жюри присяжных в рамках расследования специального прокурора Мюллера.

Артеменко рассказал, что получил повестку на прошлой неделе, и собирается явиться на заседание. При этом экс-депутат не исключил, что его могут спросить о предложенном в прошлом году «плане нормализации отношений России и Украины».

Напомним, как в свое время писала New York Times, по версии газеты, документ в 2017-м был передан в офис Майкла Флинна – тогдашнего помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Добавим, что и официальная Москва, и Белый дом не раз заявляли, что никакого отношения к итогам прошедших в 2016-м году президентских выборов в США Россия не имеет.