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Весь мир
Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера
Весь мир
Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера
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    Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

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    Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

    Киев, 15 мая. Бывшего депутата Верховной рады Андрея Артеменко вызвали в США на допрос по так называемому делу о «российском вмешательстве».

    Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространило издание Politico. Бывший парламентарий должен будет выступить перед большим жюри присяжных в рамках расследования специального прокурора Мюллера.

    Артеменко рассказал, что получил повестку на прошлой неделе, и собирается явиться на заседание. При этом экс-депутат не исключил, что его могут спросить о предложенном в прошлом году «плане нормализации отношений России и Украины».

    Напомним, как в свое время писала New York Times, по версии  газеты, документ в 2017-м был передан в офис Майкла Флинна – тогдашнего помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. 

    Добавим, что и официальная Москва, и Белый дом не раз заявляли, что никакого отношения к итогам прошедших в 2016-м году президентских выборов в США Россия не имеет.

    Автор: Константин Терехов
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