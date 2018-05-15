Кадыров призвал ждать решения суда по делу Титиева

Грозный, 15 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ждать решения суда по делу Оюба Титиева.

Как сообщает РИА Новости, комментарий на тему руководитель региона опубликовал в одной из социальных сетей, призвав всех не делать поспешных выводов, а дождаться, что решит Фемида.

«Я советую дождаться решения суда, если с ним не согласны, обжаловать в вышестоящей инстанции. Мы всегда помогали и намерены впредь оказывать содействие организациям, которые на самом деле занимаются правозащитной деятельностью», — написал Кадыров.

Кроме прочего Рамзан Кадыров также отметил, что задержание Титиева не следует связывать с его профессиональной деятельностью, добавив, что в Чечне никто не радуется, что правозащитник попал под следствие.

Напомним, что Оюб Титиев был арестован минувшей зимой по подозрению в хранении крупной партии наркотиков. Согласно российскому УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы.