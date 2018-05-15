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Экс-депутат Рады признал, что Украина не готова к «реинтеграции» Крыма
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    Экс-депутат Рады признал, что Украина не готова к «реинтеграции» Крыма

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    Экс-депутат Рады признал, что Украина не готова к «реинтеграции» Крыма

    Киев, 15 мая. Бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко публично признал, что Украина не готова к «реинтеграции» Крыма.

    Как сообщает «ПолитНавигатор», об этом бывший парламентарий, к слову экс-житель ныне российского полуострова, сказал в эфире телеканала ATR. При этом слово «реинтеграция» намерено взято в кавычки, ибо изначально речь идет о невозможных вещах.

    Но, тем не менее, мечтать и говорить о чем-либо нардепам, пусть и бывшим запретить нельзя. Так вот, Сенченко считает, та самая «реинтеграция» невозможно ввиду того, что «Киев не может организовать на полуострове нормальное жизнеобеспечение, а народ боится неизвестности».

    «Мы собираемся возвращать Крым и Донбасс? Собираемся. […] Смоделируем ситуацию, сегодня наступил такой момент. […] Скажите, украинская власть готова к тому, чтобы вернуться на эти территории и обеспечить жизнь людей, нормальную жизнь людей, включая восстановление документов и так далее? Я утверждаю, что не готова», — сказал экс-парламентарий.

    На что еще обратил внимание Андрей Сенченко, так на то, что «и жители Крыма, и жители Украины не готовы» к такому «воссоединению», даже будь оно на долю процента вероятно.

    Автор: Константин Терехов
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