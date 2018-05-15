Утопия вдвойне: Мосийчук исключил создание автономии крымских татар в чужом Крыму

Киев, 15 мая. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук исключил создание автономии крымских татар в российском Крыму.

Как сообщает «ПолитНавигатор», об этом парламентарий со всей серьезностью заявил в эфире телеканала ATR, добавив, что сей факт – а именно принятие автономии, может спровоцировать сепаратистские настроения на Закарпатье и Буковине.

При этом, чтобы все понимали абсурдность ситуации, народный депутат в Киеве рассуждает о вещах, которые, по его словам, могут происходить на территории соседнего государства.

Тем не менее, со всей серьезностью одиозный националист, бывший боевик «Азова» говорит, что предложенные сторонниками запрещенной в России группировки изменения в Конституцию Украины, противоречат ей.

«Я считаю, что изменения, которые наработаны, не отвечают 1-й статье Конституции, где идет речь об унитарности и соборности украинского государства. Если будет предусмотрена автономия, эти вопросы должны быть исключены», — сказал нардеп.

Как добавил Игорь Мосийчук, создание любой автономии, в данном случае – по факту в России, приведет к тому, что «на Закарпатье венгерское меньшинство начнет создавать автономию, на Буковине — румынское и так далее, и так далее».