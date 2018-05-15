Постпредство РФ при ООН призвало остановить создание армии Косово

Нью-Йорк, 15 мая. Трансформация сил безопасности Косово в полноценную армию может привести к опасным последствиям. С таким предупреждением обратился к Совету Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Владимир Сафронков.

Сафронков указал на тот факт, что ситуация в Косово не улучшается, а наоборот продолжает деградировать. По его словам, «горячие головы» могут в конечном счете применить эти силы против местного сербского населения.

Российский дипломат указал, что хрупкий мир в регионе держится лишь благодаря ответственному поведение сербского населения Косово. Он напомнил, что как предоставленные НАТО Силы для Косово, так и Миссия ЕС в регионе лишь безучастно наблюдают за происходящим. Сафронков указал, что Косово может применить свои силы для активных военных действий.

«Хотели бы предупредить, что в интересах мира и безопасности на Балканах необходимо прекратить создание этого «кулака», которым некоторые «горячие головы» неизбежно воспользуются против сербского населения на севере края», – заявил дипломат.

Напомним, что накануне СБ ООН провел ежеквартальное заседание по ситуации в Косово.