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Постпредство РФ при ООН призвало остановить создание армии Косово
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    Постпредство РФ при ООН призвало остановить создание армии Косово

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    Постпредство РФ при ООН призвало остановить создание армии Косово

    Нью-Йорк, 15 мая. Трансформация сил безопасности Косово в полноценную армию может привести к опасным последствиям. С таким предупреждением обратился к Совету Безопасности ООН заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Владимир Сафронков.

    Сафронков указал на тот факт, что ситуация в Косово не улучшается, а наоборот продолжает деградировать. По его словам, «горячие головы» могут в конечном счете применить эти силы против местного сербского населения.

    Российский дипломат указал, что хрупкий мир в регионе держится лишь благодаря ответственному поведение сербского населения Косово. Он напомнил, что как предоставленные НАТО Силы для Косово, так и Миссия ЕС в регионе лишь безучастно наблюдают за происходящим. Сафронков указал, что Косово может применить свои силы для активных военных действий.

    «Хотели бы предупредить, что в интересах мира и безопасности на Балканах необходимо прекратить создание этого «кулака», которым некоторые «горячие головы» неизбежно воспользуются против сербского населения на севере края», – заявил дипломат.

    Напомним, что накануне СБ ООН провел ежеквартальное заседание по ситуации в Косово.

    Автор: Антон Зарубин
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