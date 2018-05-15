Меню
Политика
Израиль возобновляет работу единственного грузового КПП на границе с сектором Газа
Весь мир
Экс-депутата Рады вызвали на допрос в США в рамках расследования спецпрокурора Мюллера
Следующая новость
Загрузка...

    Израиль возобновляет работу единственного грузового КПП на границе с сектором Газа

    54

    Израиль возобновляет работу единственного грузового КПП на границе с сектором ГазаИерусалим, 15 мая. С этого вторника возобновляется работа единственного контрольно-пропускного пункта для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов на границе Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

    КПП «Керем Шалом» был закрыт в это воскресенье из-за значительного ущерба, который был причинен ему в ходе массовых акций протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. Изначально предполагалось, что КПП закрыт на неопределенный срок. Однако министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение открыть его уже в это вторник – 15 мая.

    По мнению ряда аналитиков, полное закрытие единственного пропускного пункта на границе сектора Газа могло крайне серьезно осложнить экономическую и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Напомним, что накануне на границе сектора Газа прошли массовые протесты палестинцев, возмущенных решением президента США Дональда Трампа перенести посольство в Иерусалим. Израильская армия применила силу против демонстрантов; сообщается о 55 погибших и более чем двух тысячах пострадавших палестинцев.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.