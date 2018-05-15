Израиль возобновляет работу единственного грузового КПП на границе с сектором Газа

Иерусалим, 15 мая. С этого вторника возобновляется работа единственного контрольно-пропускного пункта для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов на границе Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

КПП «Керем Шалом» был закрыт в это воскресенье из-за значительного ущерба, который был причинен ему в ходе массовых акций протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. Изначально предполагалось, что КПП закрыт на неопределенный срок. Однако министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение открыть его уже в это вторник – 15 мая.

По мнению ряда аналитиков, полное закрытие единственного пропускного пункта на границе сектора Газа могло крайне серьезно осложнить экономическую и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Напомним, что накануне на границе сектора Газа прошли массовые протесты палестинцев, возмущенных решением президента США Дональда Трампа перенести посольство в Иерусалим. Израильская армия применила силу против демонстрантов; сообщается о 55 погибших и более чем двух тысячах пострадавших палестинцев.