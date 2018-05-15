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Глава МИД Франции не согласился с заявлением Кадырова о нападении в Париже
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    Глава МИД Франции не согласился с заявлением Кадырова о нападении в Париже

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    Глава МИД Франции не согласился с заявлением Кадырова о нападении в Париже

    Париж, 15 мая. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал слова руководителя Чечни Рамзана Кадырова об ответственности французских властей за воспитание и действия террориста, атаковавшего прохожих в центре Парижа в эту субботу.

    Ранее Кадыров заявил, что ответственными за поступок нападавшего являются французские власти, не сумевшие должным образом повлиять его мировоззрение. Кадыров напомнил, что хотя нападавший родился в Чечне, его взросление и формирование личности произошло во Франции.

    В ответ Ле Дриан назвал слова Кадырова «недопустимыми», заявив, что Франция не намерена получать уроки от руководителя Чечни.

    Напомним, что в субботу вечером возле Парижской оперы прохожие были атакованы мужчиной, вооруженным ножом. Один из прохожих получил смертельное ранение, еще четверо получили ранения. Полиция сумела ликвидировать нападавшего – им оказался двадцатилетний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне и получивший в 2010 году французское гражданство.

     

    Автор: Антон Зарубин
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