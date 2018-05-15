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Украина
«Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине
Украина
«Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине
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    «Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине

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    «Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на УкраинеХерсон, 15 мая. Власти Украины создали обособленный отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе»  в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Сотрудники нового ведомства займутся контролем основных трасс, соединяющих Украину с Крымом.

    «65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», – сообщает пресс-служба херсонского управления Нацполиции в Facebook.

    Новый отдел возглавит тридцатилетний старший лейтенант Виктор Левченко. Напомним, что в апреле этого года Нацполиция Украины объявила о начале набора полицейских в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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