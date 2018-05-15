«Патрульная полиция Крыма» начала свою работу на Украине

Херсон, 15 мая. Власти Украины создали обособленный отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе» в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Сотрудники нового ведомства займутся контролем основных трасс, соединяющих Украину с Крымом.

«65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», – сообщает пресс-служба херсонского управления Нацполиции в Facebook.

Новый отдел возглавит тридцатилетний старший лейтенант Виктор Левченко. Напомним, что в апреле этого года Нацполиция Украины объявила о начале набора полицейских в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.